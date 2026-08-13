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La médaille est enfin là!
Noè Ponti en bronze sur 100m papillon aux Européens

Le nageur tessinois Noè Ponti a su rebondir après sa déception du 50 mètres en remportant le bronze lors du 100m papillon aux Européens. Une belle performance!
Publié: 13.08.2026 à 18:45 heures
Et hop, une médaille!
Photo: imago/Bildbyran
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ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti a su rebondir aux Européens en grand bassin de Paris. Deux jours après avoir perdu ses lunettes en plongeant au départ de la finale du 50 pap’, le Tessinois a décroché le bronze sur 100m papillon jeudi.

Le médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021 a nagé en 49''93 pour se parer de bronze. Devant lui, le champion olympique 2024 Kristof Milak a survolé les débats pour s'imposer en 49''48, nouveau record d'Europe, le champion du monde 2025 Maxime Grousset obtenant l'argent en 49''70.

Certes, Noè Ponti devra encore patienter avant de s'offrir un premier titre en bassin de 50 mètres. Mais cette médaille est «seulement» sa cinquième en grand bassin, alors qu'il affiche déjà trois titres mondiaux et six titres européens en petit bassin à son palmarès. C'est la quatrième sur 100 pap', après aussi l'argent européen en 2022 et l'argent mondial en 2025. L'an dernier à Singapour, il avait également terminé 2e sur 50 m papillon.

Noè Ponti a ainsi offert à la natation helvétique la 24e médaille de son histoire dans des Européens, une compétition qui existe depuis 1926. Pour Swiss Aquatics, les choses se sont accélérées depuis 2018 et le sacre de Jérémy Desplanches sur 200 m 4 nages, puisque 15 podiums ont été obtenus lors des cinq dernières éditions. Même si, après avoir fêté successivement deux, trois, quatre et cinq podiums entre 2018 et 2024, la tendance est à la baisse cette année en 2026.

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