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En 2'05''05 s
Antoine Viquerat s'empare du record de Suisse du 200 m brasse

Antoine Viquerat a battu le record suisse du 200 m brasse à Lausanne. Avec un temps de 2'05''05, il surpasse d'1''37 le record de Yannick Käser, datant de 2017.
Publié: il y a 1 minute
Antoine Viquerat est le nouveau recordman de Suisse du 200 m brasse.
Photo: Patrick B. Krämer
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ATS Agence télégraphique suisse

Antoine Viquerat a établi un record de Suisse du 200 m brasse lors des Championnats nationaux en petit bassin à Lausanne. Avec un temps de 2'05''05 s, il a battu d'1''37 l'ancien record détenu par Yannick Käser, établi en 2017.

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Après avoir changé de nationalité, passant de la France à la Suisse, Antoine Viquerat participe pour la première fois aux Championnats de Suisse en tant que membre de l'équipe nationale. Avec ce chrono, il a également obtenu la limite de qualification requise pour les Championnats du monde en petit bassin qui se tiendront début décembre.

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