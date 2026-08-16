Léon Marchand sacré champion d'Europe de 400 m libre

Léon Marchand brille à Paris! Le Français a décroché dimanche le titre européen du 400 m libre en 3'43''14.

ATS Agence télégraphique suisse

Léon Marchand est un athlète d'exception. Sacré samedi sur 200 m papillon, le Français est devenu dimanche à Paris champion d'Europe du 400 m libre, une épreuve qui constitue un nouveau défi pour lui.

Forfait pour les 200 et 400 m 4 nages en raison d'une blessure à un adducteur dont il ne s'estimait pas suffisamment remis, Léon Marchand n'a donc pas failli dans les deux seules épreuves individuelles figurant à son programme dans ces joutes. Dimanche, il s'est imposé en 3'43''14 sur 400 m libre, 24 heures après avoir remporté le 200 m papillon.

Le record de Yannick Agnel effacé

Certes, ce chrono n'a rien d'extraordinaire. Il lui permet tout juste de faire son entrée dans le top 20 des meilleurs performeurs de l'histoire. Le quadruple champion olympique de Paris 2024 a néanmoins effacé le record de France de Yannick Agnel, pour s'imposer avec 1''32 d'avance sur le Hongrois Oliver Papai.

Mais Léon Marchand, qui a pris d'entrée de jeu les commandes dans cette course, a déjà pris date dans l'optique des JO 2028 à Los Angeles. Détenteur du record du monde (3'39''96) et troisième de cette finale, l'Allemand Lukas Märtens (23 ans) n'a ainsi pu que constater les dégâts.

Triplé pour Quadarella

Cette dernière soirée de compétition a aussi été marquée par le sacre de Simona Quadarella dans la même épreuve. L'Italienne a achevé en beauté ses Championnats d'Europe en s'imposant en 4'01''74, signant ainsi un nouveau triplé après ses titres sur 800 et 1500 m libre à St-Denis.

Longtemps en troisième position, Simona Quadarella a accéléré sur les derniers 100 mètres pour s'imposer devant les Allemandes Isabel Gose (4'02''41) et Maya Werner (4'03''73). L'Italienne de 27 ans avait déjà signé le même «hattrick» lors des Européens 2018 et 2021. Elle compte aussi trois titres mondiaux en grand bassin, et une médaille de bronze olympique sur 800 m à Tokyo en 2021.