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8e temps des séries
Le relais suisse du 4x100 m 4 nages s'offre la finale européenne

Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti et Balint Ashton ont décroché une place en finale du relais 4x100 m 4 nages à Saint-Denis. Antonio Djakovic a par contre échoué sur 400 m libre, malgré son meilleur temps en deux ans.
Publié: 11:41 heures
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Roman Mityukov et compagnie ont largement battu le record de Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le quatuor suisse du relais 4x100 m 4 nages disputera la finale des Championnats d'Europe dimanche soir (20h11) à Saint-Denis. Ce n'est en revanche pas passé pour Antonio Djakovic sur 400 m libre.

Roman Mityukov (dos), Gian-Luca Gartmann (brasse), Noè Ponti (papillon) et Balint Ashton (crawl) ont obtenu leur billet en signant le 8e temps des séries dimanche matin, en 3'33''33. Ils ont assez largement battu le record de Suisse datant des Mondiaux 2023 (3'35''46: Mityukov, Desplanches, Ponti, Djakovic).

«C'est vraiment cool pour l'équipe, ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas fait de finale dans une grande compétition», s'est félicité Mityukov au micro de Swiss Aquatics. «Je suis très fier, surtout pour Gian-Luca et Balint qui disputeront leur première finale», a ajouté Ponti. Il paraît toutefois illusoire de voir les Suisses décrocher une médaille lors de cette finale qui viendra conclure ces joutes. «Ce sera difficile de nager plus vite ce soir, mais nous n'avons rien à perdre», a assuré le Tessinois.

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Le relais féminin a connu moins de succès. Gaia Rasmussen, Kay-Lyn Lohr, Julia Ullmann et Angelina Patt ont signé le moins bon temps des séries en 4'07''19. Elles auraient dû retrancher plus d'une demi-seconde au record de Suisse datant des Mondiaux 2019 (4'01''85) pour rallier la finale.

Djakovic un peu trop court

Antonio Djakovic n'a quant à lui pas réussi à se hisser en finale du 400 m libre. Le Thurgovien de 23 ans n'a signé que le 12e temps des séries en 3'47''86, à 1''54 de la 8e place qualificative.

Double médaillé sur la distance (argent en 2022, bronze en 2024), Antonio Djakovic peut toutefois se réjouir d'avoir nagé sous les 3'48 pour la première fois depuis deux ans. «Je me rends compte que je suis encore capable de le faire. Il ne me manque plus grand-chose pour que je puisse à nouveau me battre pour une médaille», s'est-il réjoui en zone mixte. Egalement en lice dans ces séries du 400 libre, le Tessinois Mattia Mauri a terminé son effort en 3'55''36, à un centième de son record personnel.

Sur la même distance, Vanna Djakovic, la soeur d'Antonio, n'a elle non plus pas réussi à atteindre la finale. Mais la nageuse de 20 ans a tout de même signé un record personnel en 4'14''07. Il lui a manqué un peu plus de deux secondes pour terminer dans le top 8.

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