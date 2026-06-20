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«Je suis sous le choc!»
Kate Douglass bat le record du monde du 50m nage libre

L'Américaine Kate Douglass a battu vendredi à Indianapolis le record du monde du 50m libre en 23''59, surpassant de 0''02 la Suédoise Sarah Sjöström, ancienne détentrice de la meilleure marque mondiale.
Publié: il y a 20 minutes
L'Américaine Kate Douglass a battu vendredi à Indianapolis le record du monde du 50m libre en 23''59.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Kate Douglass s'est emparée du record du monde du 50 m libre en 23''59 vendredi à Indianapolis. L'Américaine a amélioré de 0''02 la marque de la Suédoise Sarah Sjöström.

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Très polyvalente, la championne olympique du 200 m brasse et médaillée d'argent du 200 m 4 nages n'avait jamais nagé plus vite que 23''91 sur 50 m libre. Elle a donc créé une immense surprise en battant le chrono de référence de Sarah Sjöström, qui avait valu à la star suédoise le titre de championne du monde à Fukuoka en 2023.

«C'est fou. Je suis sous le choc, je ne sais pas quoi dire», a réagi au micro du diffuseur NBC la septuple championne du monde, jamais titrée sur 50 m nage libre. «J'espérais améliorer mon chrono, battre le record des Etats-Unis. Mais c'est beaucoup plus rapide que tout ce que je pouvais espérer!» Sa compatriote Gretchen Walsh a pris la deuxième place de la course en 23''78, faisant d'elle la cinquième nageuse la plus rapide de l'histoire de la discipline.

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