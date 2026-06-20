L'Américaine Kate Douglass a battu vendredi à Indianapolis le record du monde du 50m libre en 23''59, surpassant de 0''02 la Suédoise Sarah Sjöström, ancienne détentrice de la meilleure marque mondiale.

Kate Douglass bat le record du monde du 50m nage libre

Kate Douglass bat le record du monde du 50m nage libre

ATS Agence télégraphique suisse

Kate Douglass s'est emparée du record du monde du 50 m libre en 23''59 vendredi à Indianapolis. L'Américaine a amélioré de 0''02 la marque de la Suédoise Sarah Sjöström.

Très polyvalente, la championne olympique du 200 m brasse et médaillée d'argent du 200 m 4 nages n'avait jamais nagé plus vite que 23''91 sur 50 m libre. Elle a donc créé une immense surprise en battant le chrono de référence de Sarah Sjöström, qui avait valu à la star suédoise le titre de championne du monde à Fukuoka en 2023.

«C'est fou. Je suis sous le choc, je ne sais pas quoi dire», a réagi au micro du diffuseur NBC la septuple championne du monde, jamais titrée sur 50 m nage libre. «J'espérais améliorer mon chrono, battre le record des Etats-Unis. Mais c'est beaucoup plus rapide que tout ce que je pouvais espérer!» Sa compatriote Gretchen Walsh a pris la deuxième place de la course en 23''78, faisant d'elle la cinquième nageuse la plus rapide de l'histoire de la discipline.