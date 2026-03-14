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200 m dos
Roman Mityukov démarre fort en grand bassin

Roman Mityukov tient la forme en ce début de saison en grand bassin.
Publié: 12:30 heures
Roman Mityukov a brillé vendredi à Lausanne
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

Roman Mityukov réalise un excellent début de saison en grand bassin, affichant une forme impressionnante. Le médaillé de bronze des JO 2024 a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 m dos, sa discipline fétiche, vendredi lors de la Lausanne Swim Cup.

Le Genevois de 25 ans a réalisé un chrono prometteur de 1'56''07 pour s'imposer, devançant nettement ses premiers poursuivants Mewen Tomac (2e en 1'59''25) et Thomas Ceccon (3e en 1'59''61). Son record de Suisse, établi en demi-finales des Mondiaux 2025, est de 1'54''83.

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