Caeleb Dressel a remporté deux titres aux championnats américains. Mais c’est son geste envers un jeune fan suisse qui restera comme l’un des grands moments de la compétition.

Une star américaine offre sa médaille d’or à un jeune fan suisse

Une star américaine offre sa médaille d’or à un jeune fan suisse

Ramona Bieri et Tim Oppliger

Depuis ses deux derniers titres olympiques remportés il y a deux ans, Caeleb Dressel attendait un nouveau sacre majeur. La star américaine de la natation a enfin mis fin à cette période sans médaille d’or en s’imposant aux championnats nationaux sur 50 m nage libre et 100 m nage libre.

Mais il n’a pas conservé les deux récompenses pour lui. La médaille remportée sur 50 m a pris une direction bien particulière: celle d’un jeune garçon présent dans les tribunes. «Ils ont fait le déplacement depuis la Suisse spécialement pour voir Caeleb nager», a écrit la Fédération américaine de natation sur Instagram en partageant la vidéo de ce moment.

Un souvenir inoubliable pour le jeune fan, son frère et leur mère, Michelle Fawcett. Cette dernière, assise à quelques mètres de la scène, n’a d’abord pas compris ce qui était en train de se passer. «Je pensais qu’il était simplement en train de leur parler», raconte-t-elle à Blick. «Quand mon fils aîné est revenu vers moi en courant avec la médaille, j’avais du mal à y croire. C’était complètement surréaliste.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Caeleb Dressel ne s’est pas contenté d’offrir sa médaille. Il a également donné au jeune garçon un bonnet de bain et des lunettes de natation. «C’était un moment très spécial pour nous tous», poursuit Michelle Fawcett. Ses enfants étaient sous le choc. Son fils lui a immédiatement tendu la médaille, «parce qu’il avait peur que quelqu’un essaie de la lui reprendre».

«Nous n’oublierons jamais cela en famille»

Pour le jeune garçon, la scène était d’autant plus particulière que Caeleb Dressel est son nageur préféré. Pouvoir simplement le voir nager en direct était déjà un rêve. «En tant que famille, nous n’oublierons jamais cette rencontre et sa générosité», assure Michelle Fawcett.

Pour elle, ce geste révèle beaucoup de choses sur le champion américain. «C’est une leçon importante que nos fils peuvent tirer de cette expérience: le succès et la modestie peuvent aller de pair.» Michelle Fawcett est elle-même née et a grandi en Californie du Sud. Elle vit aujourd’hui en Suisse avec sa famille, mais profite actuellement de vacances dans sa région d’origine.

Une passion familiale pour la natation

Chez les Fawcett, la natation occupe une place importante. «Mes deux fils et moi pratiquons la natation de compétition au club de natation de la région de Bremgarten», explique la mère à Blick. Elle salue notamment le travail effectué par le club, qui joue selon elle un rôle important dans la formation des jeunes nageurs et a contribué à renforcer la passion de sa famille pour ce sport.

Son fils suit Caeleb Dressel depuis longtemps. Lorsque la famille a appris que les championnats américains de natation se dérouleraient pendant son séjour aux Etats-Unis, elle a même modifié ses plans de voyage au dernier moment. «Nous voulions absolument être présents le dernier jour de la compétition.» Un choix qui en valait largement la peine. La famille a non seulement pu assister aux performances des meilleurs nageurs américains, mais elle repart également avec un souvenir unique.

Reste désormais une question: que deviendra la médaille une fois rentrée en Suisse? «Nous ne le savons pas encore», répond Michelle Fawcett. Avant d’ajouter: «Mon fils l’accrochera probablement dans sa chambre, à côté de ses propres médailles. Elle y aura parfaitement sa place.» Une médaille qui lui rappellera chaque jour cette rencontre exceptionnelle avec son idole.