Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti et Balint Ashton ont signé un nouveau record suisse au 4x100 m 4 nages aux Européens de Paris. Ils ont amélioré leur chrono des séries pour finir en 3'32''49.

Deuxième record de Suisse pour le relais du 4x100 m 4 nages

Deuxième record de Suisse pour le relais du 4x100 m 4 nages

Mission accomplie pour le relais masculin du 4x100 m 4 nages suisse dimanche dans la dernière finale des Européens de Paris. Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti et Balint Ashton n'ont certes pas pu éviter la 8e et dernière place, mais ils ont amélioré le record de Suisse battu en séries.

Le quatuor helvétique a réalisé 3'32''49 pour battre de 81 centièmes une marque qu'il avait battue le matin lors des séries. Au final, les quatre hommes ont retranché dimanche près de trois secondes à un record réalisé lors des Mondiaux 2023 par Mityukov et Ponti déjà, en compagnie d'Antonio Djakovic et Jérémy Desplanches (3'35''46).

«Très fier de cette équipe»

Le Genevois Roman Mityukov a lancé ce relais en 53''81, se montrant moins rapide que lors des séries (53''69). Ses compères ont en revanche tous fait mieux que le matin. Médaillé de bronze du 100 m papillon dans ces joutes, Noè Ponti a nagé en 49''40, signant le meilleur chrono dans cette nage devant Léon Marchand (49''64).

«Je suis très fier de cette équipe. Et on a de la marge. Donc j'ai hâte de voir la suite», s'est réjoui Roman Mityukov au micro de Swiss Aquatics. «C'était grandiose. Les jeunes ont vraiment bien nagé. Et c'était génial de disputer la dernière épreuve de ces joutes», a quant à lui expliqué Noè Ponti.

Le Tessinois se projetait d'ailleurs déjà vers l'avenir. «Ce relais peut être très compétitif. On peut viser le top 12 mondial l'an prochain. Cela nous permettrait de décrocher un ticket en relais pour les JO de Los Angeles. C'est un objectif pour nous», a-t-il encore souligné.

Djakovic un peu trop court

Le relais féminin du 4 nages a connu moins de succès dimanche. Gaia Rasmussen, Kay-Lyn Lohr, Julia Ullmann et Angelina Patt ont signé le moins bon temps des séries en 4'07''19. Elles auraient dû retrancher plus d'une demi-seconde au record de Suisse datant des Mondiaux 2019 (4'01''85) pour rallier la finale.

Antonio Djakovic n'a pas non réussi à se hisser en finale du 400 m libre. Le Thurgovien a signé le 12e temps des séries en 3'47''86, à 1''54 de la 8e place qualificative. Double médaillé sur la distance (argent en 2022, bronze en 2024), il peut toutefois se réjouir d'avoir nagé sous les 3'48 pour la première fois depuis deux ans.

Egalement en lice dans ces séries du 400 libre, le Tessinois Mattia Mauri a terminé son effort en 3'55''36, à un centième de son record personnel. Sur la même distance, Vanna Djakovic, la soeur cadette d'Antonio, n'a elle non plus pas réussi à atteindre la finale. Elle a tout de même signé un record personnel en 4'14''07.