Ai Ogura triomphe à Assen, brisant près de 22 ans de disette pour le Japon en MotoGP. Jorge Martin, troisième, profite d'une chute de Marco Bezzecchi pour s'emparer de la première place du championnat.

Enfin récompensé, Ai Ogura met fin à une disette japonaise de plus de 20 ans

Enfin récompensé, Ai Ogura met fin à une disette japonaise de plus de 20 ans

AFP Agence France-Presse

Le Japonais Ai Ogura (Trackhouse) a décroché sa première victoire en MotoGP alors qu'Aprilia a réalisé un nouveau triplé, mais Marco Bezzecchi a chuté et cédé sa première place au général à Jorge Martin, dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Cela faisait presque 22 ans que le Japon, rouage essentiel du MotoGP avec ses pilotes et ses constructeurs, attendait une victoire dans la catégorie reine et c'est finalement Ogura, champion du monde de Moto2 en 2024, qui a mis fin à cette interminable attente.

Une performance XXL

C'est mérité pour le Nippon de 25 ans, déjà très prometteur pour sa première saison dans l'élite en 2025 et qui a confirmé cette année. Bien aidé par une moto très performante, Ogura, pourtant gêné par un problème technique en début de GP, a réalisé une prestation magistrale dans la chaleur néerlandaise.

D'abord distancé puis longtemps troisième, il a encore réalisé une fin de course en boulet de canon. Alors que l'Espagnol Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), vainqueur du sprint samedi, avait passé les deux tiers du Grand Prix juste derrière son compatriote Jorge Martin (Aprilia) avant de réussir à le doubler, le Tokyoïte est parvenu à dépasser son coéquipier peu après et s'est ensuite échappé pour foncer vers la victoire. «C'est fantastique, je n'ai pas grand-chose à dire... Je suis vraiment très content, merci à mon équipe», a réagi très sobrement Ogura, qui se replace dans la course au titre.

Changement de leader

Martin, parti en pole position, a réalisé la bonne opération de la journée car sa troisième place derrière les deux motos Trackhouse lui permet de prendre les rênes du championnat après la très lourde chute de son coéquipier italien Marco Bezzecchi (Aprilia), qui a été transféré à l'hôpital en raison de «douleurs intenses».

«C'est incroyable de mener le championnat, l'important pour moi c'est que j'ai bien progressé sur cette moto et j'adapte de mieux en mieux mon pilotage à cette Aprilia», a expliqué le Madrilène, qui compte désormais respectivement 7 et 16 longueurs d'avance sur +Bez+ et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), quatrième dimanche.