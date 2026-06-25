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L'Italien quitte Ducati
Francesco Bagnaia rejoindra Aprilia en 2027

Francesco Bagnaia, double champion MotoGP avec Ducati, rejoindra Aprilia en 2027. Le pilote italien de 29 ans formera un duo avec Marco Bezzecchi, actuel leader du championnat.
Publié: il y a 28 minutes
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Francesco Bagnaia passe de Ducati à Aprilia.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien Francesco Bagnaia, doublement titré en MotoGP avec Ducati, rejoindra l'écurie officielle Aprilia la saison prochaine. Il a signé un contrat de quatre ans, a annoncé jeudi le constructeur italien.

Francesco Bagnaia, 29 ans, fera équipe la saison prochaine avec son compatriote Marco Bezzecchi, actuellement en tête du Championnat du monde. Son départ en fin de saison de l'écurie officielle Ducati, pour qui il pilote depuis 2021, avait été annoncé mercredi. Il sera remplacé par l'Espagnol Pedro Acosta qui porte actuellement les couleurs du constructeur autrichien KTM.

Avec Ducati, «Pecco», son surnom, a amassé deux titres mondiaux, 31 victoires, 63 podiums et 28 pole positions. Il pointe actuellement au 7e rang du Championnat MotoGP après avoir signé sa première victoire de l'année le week-end dernier en remportant le sprint du Grand Prix de la République tchèque.

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