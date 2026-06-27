Victoire espagnole à Assen: Raul Fernandez s'impose dans la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas. Ai Ogura et Fabio Di Giannantonio complètent le podium après une lutte serrée.

Raul Fernandez s'impose dans la course sprint aux Pays-Bas

Raul Fernandez s'impose dans la course sprint aux Pays-Bas

ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a remporté la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas, 10e manche sur 22 de la saison de MotoGP courue sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas.

Le Madrilène a devancé son coéquipier japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) au terme des 13 tours de piste.

Les deux motos officielles Aprilia de l'Italien Marco Bezzecchi, leader du championnat du monde, et de l'Espagnol Jorge Martin, qui s'était élancé en pole position, ont pris les quatrième et cinquième places, devant les deux Ducati d'usine du champion du monde en titre Marc Marquez et de son équipier italien Francesco Bagnaia.