L'Espagnol s'est imposé sous la canicule à Brno. Malgré sa disqualification samedi, Marco Bezzecchi conserve la tête du championnat MotoGP.

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix de République tchèque. Le septuple champion du monde de MotoGP a devancé le Japonais Ai Ogura et son coéquipier italien Francesco Bagnaia.

Les pilotes Ducati ont donc réalisé une excellente opération en bénéficiant de l'exclusion du Grand Prix de l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), leader du championnat, pour avoir giflé samedi un commissaire de course, et des pénalités infligées à son coéquipier espagnol Jorge Martin pendant la course, puni pour avoir provoqué plusieurs chutes au GP de Hongrie il y a 15 jours. Il finit seulement 9e.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) termine à la 4e place et l'Espagnol Joan Mir complète le top 5 de ce Grand Prix de Brno, sous un temps caniculaire et une piste à plus de 50 degrés celsius. Malgré sa disqualification, Bezzecchi reste en tête du Championnat du monde des pilotes. Le prochain Grand Prix se tiendra le week-end prochain à Assen, aux Pays-Bas.