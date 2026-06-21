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Exclu de la course dominicale
Marco Bezzecchi s'excuse après avoir giflé un commissaire de course

Le leader MotoGP Marco Bezzecchi s'est excusé après avoir frappé un commissaire de piste au GP de Brno. Exclu de la course, Aprilia accepte la sanction et condamne son geste.
Publié: il y a 25 minutes
Marco Bezzecchi a été exclu de toute participation à la course de dimanche après son coup de sang.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Marco Bezzecchi (Aprilia) a présenté dimanche ses excuses au commissaire de piste qu'il avait frappé la veille lors du sprint du GP de Brno. Le leader du Championnat du monde de MotoGP a été exclu de l'épreuve-phare dominicale. Cela signifie que seul l'Espagnol Jorge Martin prendra le départ de la course pour Aprilia, à 14h au guidon de la seconde moto de l'écurie, dont le directeur Massimo Rivola a également fait amende honorable.

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«Je voudrais présenter mes excuses auprès de tout le milieu du MotoGP pour mon comportement à l'égard du commissaire de piste», a écrit Marco Bezzecchi sur Instagram, ajoutant que «rien ne justifiait» son geste de samedi. Sur des images diffusées dimanche sur les réseaux sociaux, on voit aussi le pilote italien se rendre en bord de circuit, là où il était tombé la veille, serrer la main et donner l'accolade au commissaire de course qu'il avait giflé.

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Marco Bezzecchi a été exclu de toute participation à la course longue du GP de Brno pour avoir porté deux coups au visage de cet agent de piste. Ce dernier voulait relever sa moto, après la chute de l'Italien au 9e tour sur 10 de la course sprint.

Aprilia accepte la décision

Des images de la chaîne TNT Sports ont montré samedi soir Marco Bezzecchi, casqué et en combinaison, courir vers sa moto à terre dans les graviers, visiblement en colère, gifler à deux reprises un homme barbu en tenue orange, avant de s'éloigner et de laisser trois commissaires relever son Aprilia.

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«Un acte préjudiciable aux intérêts du sport et, par conséquent, une infraction», a tonné la direction de course dans un communiqué officiel. Aprilia avait formé un premier appel, rejeté, et son patron Rivola, a dit dimanche matin au micro de l'organisation MotoGP, qu'il «acceptait cette décision» et qu'il condamnait le «comportement» de Bezzecchi.

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