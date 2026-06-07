Marc Marquez a triomphé en Hongrie et décroche sa 100e victoire en MotoGP. Le pilote Ducati réduit son retard au championnat après une chute collective des leaders dès le premier virage.

ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche de rêve pour Marc Marquez (Ducati), qui a réussi à dompter son compatriote Pedro Acosta (KTM) pour remporter dimanche le Grand Prix de Hongrie de MotoGP. Il reprend de gros points au championnat sur les leaders, qui sont tous tombés. Le septuple champion du monde, qui avait déjà remporté la course sprint samedi, a confirmé sa domination absolue sur le petit circuit étriqué du Balaton Park (4,08 km), où il avait déjà tout raflé l'année passée.

Pour sa 100e victoire, toutes catégories confondues, il s'est imposé devant son jeune compatriote Pedro Acosta, qui court toujours après son premier succès en MotoGP, et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Un résultat qui permet à Marquez de faire le plein de points, contrairement aux trois leaders du Championnat du monde, tous tombés dans un premier virage aux airs de berezina pour Aprilia: Jorge Martin (Aprilia, 2e du championnat) a complètement manqué son freinage et fauché Marco Bezzecchi (1er, Aprilia) et Fabio Di Giannantonio (Ducati), ainsi que Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse, 5e).

Résultat: Marc Marquez, qui comptait 102 points de retard sur Bezzecchi avant d'arriver en Hongrie, ne compte plus que 72 unités de débours après ce week-end parfait pour cet habitué des remontadas.