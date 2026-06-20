Francesco Bagnaia a remporté le sprint MotoGP samedi à Brno. Marco Bezzecchi, leader du championnat, a chuté, réduisant son avance à 15 points sur Jorge Martin avant la course de dimanche.

Bagnaia remporte le sprint samedi à Brno

Bagnaia remporte le sprint samedi à Brno

ATS Agence télégraphique suisse

Francesco Bagnaia a remporté le sprint MotoGP samedi à Brno. Le pilote italien de Ducati s'est imposé en République tchèque, devançant de justesse le Japonais Ai Ogura, parti en pole position, et Marc Marquez.

Le leader du championnat, Marco Bezzecchi, a chuté, tout comme Pedro Acosta, grand espoir de KTM. Au classement général, les écarts se sont encore resserrés avant le Grand Prix de dimanche.

Bezzecchi compte désormais 15 points d'avance sur son coéquipier chez Aprilia, Jorge Martin, qui a terminé cinquième. Bagnaia, septième au classement général, accuse un retard de 69 points.