DE
FR

Troisième succès de l'année
Marc Marquez survole la course sprint en Hongrie

Marc Marquez (Ducati) a survolé la course sprint du GP de Hongrie, samedi sur le circuit de Balaton Park. L'Espagnol a devancé de plus d'une seconde et demie son compatriote Pedro Acosta (KTM), 2e.
Publié: il y a 28 minutes
1/2
Marc Marquez a gagné la course sprint du GP de Hongrie.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Parti en pole position, le champion du monde en titre de MotoGP n'a jamais été inquiété par ses poursuivants. Pedro Acosta a concédé 1''548 alors que Marco Bezzecchi (Aprilia) a pris la 3e place à 2''722.

Marco Bezzecchi conforte ainsi sa première place au championnat du monde. L'Italien (180 points au total) a porté son avance sur son dauphin espagnol Jorge Martin (6e du sprint à 5''708 du vainqueur) à 20 unités.

Septuple champion du monde de la catégorie-reine, Marc Marquez a fêté samedi son troisième succès de l'année, le troisième dans une course sprint après ses succès au Brésil et en Espagne. Il a compté plus de deux secondes d'avance sur Acosta avant de lever le pied.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus