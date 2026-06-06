Marc Marquez survole la course sprint en Hongrie

ATS Agence télégraphique suisse
Parti en pole position, le champion du monde en titre de MotoGP n'a jamais été inquiété par ses poursuivants. Pedro Acosta a concédé 1''548 alors que Marco Bezzecchi (Aprilia) a pris la 3e place à 2''722.
Marco Bezzecchi conforte ainsi sa première place au championnat du monde. L'Italien (180 points au total) a porté son avance sur son dauphin espagnol Jorge Martin (6e du sprint à 5''708 du vainqueur) à 20 unités.
Septuple champion du monde de la catégorie-reine, Marc Marquez a fêté samedi son troisième succès de l'année, le troisième dans une course sprint après ses succès au Brésil et en Espagne. Il a compté plus de deux secondes d'avance sur Acosta avant de lever le pied.
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