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Meilleure performance de la saison
Angelica Moser en forme à Rome

Angelica Moser a brillé jeudi à Rome en franchissant 4,80 m à la perche lors de la Ligue de diamant. La Zurichoise signe ainsi sa meilleure performance de la saison, confirmant son excellent début d'année.
Publié: il y a 18 minutes
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Belle performance d'Angelica Moser à Rome.
Photo: AP Photo/Andrew Medichini
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ATS Agence télégraphique suisse

Angelica Moser a réalisé sa meilleure performance de la saison jeudi à Rome. La Zurichoise a sauté 4,80 m à la perche lors d'un concours comptant pour la Ligue de diamant.

À 8 cm de son record

Presque deux ans après son record de Suisse établi à 4,88 m, la médaillée de bronze des Mondiaux en salle de Torun en mars a confirmé son bon début de saison. L'an dernier, elle avait atteint 4,80 m en août seulement.

Dans la capitale italienne, la championne d'Europe en titre n'a été battue que par la Britannique Molly Caudery et l'Australienne Nina Kennedy, qui se sont également arrêtés à 4,80 m. Elles l'ont devancé en effaçant la barre dès leur premier essai, alors que la Suissesse de 28 ans a dû s'y reprendre à deux fois avant d'échouer à trois reprises à franchir 4,85 m.

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