Marc Márquez est submergé par l'émotion et à bout de forces après son sacre historique au Portugal. Était-ce sa dernière course? Plusieurs experts imaginent que le pilote Ducati pourrait raccrocher immédiatement.

En bref Avec son huitième titre en MotoGP, Marc Márquez égale le record de Giacomo Agostini et dépasse Valentino Rossi

Il a remonté 102 points de retard au prix d'un effort colossal après une opération du bras

Des experts spéculent sur la retraite de la légende de la moto algré son contrat avec Ducati

Matthias Dubach

Le monde de la moto n'avait encore jamais vu Marc Márquez (33 ans) dans un tel état. Lorsque l'Espagnol franchit la ligne d'arrivée du Grand Prix du Portugal à la huitième place, synonyme de titre mondial, il pousse un cri au bord de la piste, complètement submergé par l'émotion.

On mesure alors à quel point ce sacre lui a coûté. Autrefois, jeune prodige au talent insolent, Márquez semblait enchaîner les victoires et les titres avec une facilité déconcertante. À Portimão, c'est un homme épuisé qui apparaît. Presque incapable de célébrer dignement son dixième titre mondial.

Tom Lüthi et Stefan Bradl évoquent une possible retraite

Reverra-t-on ce Márquez à bout de forces sur la grille de départ en 2027, avec toute son énergie? Dans le paddock, l'hypothèse d'une retraite anticipée fait désormais ouvertement débat. L'Espagnol pourrait même renoncer à la dernière année de son contrat avec Ducati et mettre un terme à sa carrière.

Il partirait alors au sommet, avec le statut de GOAT (Greatest of All Time). Grâce à son huitième titre en MotoGP, il a égalé le record de la légende Giacomo Agostini et dépassé son grand rival Valentino Rossi au nombre de sacres dans la catégorie reine.

L'ancien champion du monde Tom Lüthi n'exclut pas cette possibilité: «Je peux très bien imaginer qu'il envisage de prendre sa retraite. Mais il n'a probablement pas encore pris sa décision. Il voulait d'abord décrocher ce titre.»

Stefan Bradl, consultant pour ServusTV, va même plus loin et croit fermement à la fin de l'ère Márquez. L'Allemand connaît parfaitement l'Espagnol, avec lequel il a travaillé pendant plusieurs années chez Honda. «Je pense qu'il sera en paix avec lui-même lorsqu'il aura dépassé Rossi. J'ai donc le sentiment qu'il se dit: c'est terminé. Peu de pilotes ont la possibilité de partir au sommet.»

Depuis 2020, un combat permanent contre son corps

Devant les caméras, Márquez peine à trouver ses mots: «J'ai énormément souffert. Mon équipe et mes supporters ont davantage cru en moi que moi-même. Ce titre est pour toutes les personnes qui ont cru en moi depuis 2020.»

Car avant cette année charnière, l'Espagnol était la superstar intouchable du MotoGP, un pilote auquel personne ne semblait pouvoir résister. Puis est arrivé le temps des blessures et de la vulnérabilité. En reprenant la compétition une semaine seulement après s'être fracturé le bras, Márquez a joué avec le feu. Cette décision a failli lui coûter son bras droit et sa carrière.

S'en sont suivies des dizaines d'opérations et de nombreux Grands Prix manqués. Son retour au sommet n'est devenu possible qu'après un long chemin de croix, notamment grâce à son passage chez Ducati. En 2025, il a retrouvé le titre mondial.

Mais son grand objectif, décrocher un dixième sacre mondial, semblait ensuite s'éloigner. Son bras meurtri continuait de le faire souffrir et l'Espagnol a dû subir une nouvelle opération à la mi-2026. Pourtant, le diable d'homme a encore trouvé les ressources pour revenir. Il a notamment profité des errements de la concurrence, en particulier chez Aprilia, pour combler un retard qui avait atteint 102 points et s'offrir finalement un huitième titre en MotoGP.

Un dernier effort presque surhumain pour dépasser Rossi dans les livres d'histoire, puis le grand départ? Un autre élément pourrait peser dans sa réflexion: en 2027, le nouveau règlement technique redistribuera les cartes. Et Márquez pourrait retrouver à ses côtés Pedro Acosta, considéré comme l'un des pilotes les plus agressifs et ambitieux du paddock.

Après avoir tout gagné, l'Espagnol aura-t-il encore envie de repartir au combat face à un tel rival?