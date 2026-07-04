DE
FR

Encore une deuxième place
Lisa Baumann se fait devancer de justesse par Valentina Höll

Lisa Baumann décroche la 2e place à la Coupe du monde de Downhill à La Thuile, devancée de justesse par l'Autrichienne Valentina Höll, quadruple championne du monde.
Publié: il y a 11 minutes
Lisa Baumann décroche la 2e place à la Coupe du monde de Downhill à La Thuile.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lisa Baumann a terminé deuxième de la Coupe du monde de Downhill à La Thuile, en Italie, comme il y a deux semaines à Lenzerheide. Elle n'a dû s'incliner que devant la quadruple championne du monde Valentina Höll.

Sur ce parcours de 2,3 km présentant un dénivelé de 641 m, Lisa Baumann a concédé 0,275 seconde à l'Autrichienne, avec un temps de descente d'un peu moins de quatre minutes. Pour Höll, il s'agit déjà de la quatrième victoire en Coupe du monde cette saison, sur cinq courses disputées.

Au classement général, l’Autrichienne mène largement avec 1'015 points, devant Baumann (652). La prochaine course de Downhill aura lieu dans une semaine à Pal Arinsal, en Andorre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus