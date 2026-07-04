Lisa Baumann décroche la 2e place à la Coupe du monde de Downhill à La Thuile, devancée de justesse par l'Autrichienne Valentina Höll, quadruple championne du monde.

Lisa Baumann se fait devancer de justesse par Valentina Höll

Lisa Baumann se fait devancer de justesse par Valentina Höll

ATS Agence télégraphique suisse

Lisa Baumann a terminé deuxième de la Coupe du monde de Downhill à La Thuile, en Italie, comme il y a deux semaines à Lenzerheide. Elle n'a dû s'incliner que devant la quadruple championne du monde Valentina Höll.

Sur ce parcours de 2,3 km présentant un dénivelé de 641 m, Lisa Baumann a concédé 0,275 seconde à l'Autrichienne, avec un temps de descente d'un peu moins de quatre minutes. Pour Höll, il s'agit déjà de la quatrième victoire en Coupe du monde cette saison, sur cinq courses disputées.

Au classement général, l’Autrichienne mène largement avec 1'015 points, devant Baumann (652). La prochaine course de Downhill aura lieu dans une semaine à Pal Arinsal, en Andorre.