Le rêve olympique lui a échappé de peu, mais l'équipe philippine de curling, avec une nouvelle composition au fort accent suisse, vient de franchir une nouvelle étape. Elle s'est qualifiée pour les Championnats du monde 2027.

Les «Suisses des Philippines» qualifiés pour les Mondiaux de curling

Les «Suisses des Philippines» qualifiés pour les Mondiaux de curling

L'exploit est de taille

ATS Agence télégraphique suisse

Lors du tournoi de qualification à Aberdeen, les Philippines se sont assuré une place parmi les trois premiers de leur groupe. L'équipe est ainsi qualifiée pour les Mondiaux qui débuteront fin mars à Saint John, au Canada. L'équipe est majoritairement composée de joueurs ayant la double nationalité suisse et philippine.

Elle est emmenée par le skip Marc Pfister, qui avait représenté la Suisse aux Championnats du monde 2015, aux côtés de son frère Enrico. Christian Haller est lui aussi originaire de Suisse.

L’équipe est complétée par Pedro Malvar, né au Canada. Alan Frei ne fait plus partie de l’équipe. Cet entrepreneur excentrique avait eu l’idée de la créer il y a trois ans, alors qu’il n’avait encore jamais joué au curling auparavant.