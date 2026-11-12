DE
FR

L'exploit est de taille
Les «Suisses des Philippines» qualifiés pour les Mondiaux de curling

Le rêve olympique lui a échappé de peu, mais l'équipe philippine de curling, avec une nouvelle composition au fort accent suisse, vient de franchir une nouvelle étape. Elle s'est qualifiée pour les Championnats du monde 2027.
Publié: il y a 3 minutes
Marc Pfister, Enrico Pfister, Christian Haller et Alan Frei.
Photo: Rebecca Spring
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lors du tournoi de qualification à Aberdeen, les Philippines se sont assuré une place parmi les trois premiers de leur groupe. L'équipe est ainsi qualifiée pour les Mondiaux qui débuteront fin mars à Saint John, au Canada. L'équipe est majoritairement composée de joueurs ayant la double nationalité suisse et philippine.

Elle est emmenée par le skip Marc Pfister, qui avait représenté la Suisse aux Championnats du monde 2015, aux côtés de son frère Enrico. Christian Haller est lui aussi originaire de Suisse.

L’équipe est complétée par Pedro Malvar, né au Canada. Alan Frei ne fait plus partie de l’équipe. Cet entrepreneur excentrique avait eu l’idée de la créer il y a trois ans, alors qu’il n’avait encore jamais joué au curling auparavant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus