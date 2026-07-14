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Le deuxième de ce Tour
Un nouvel abandon chez Tudor avant la 10e étape

L'équipe suisse Tudor Pro Cycling Team doit faire face à son deuxième abandon lors de ce Tour de France 2026. Après Arvid de Kleijn, c'est Matteo Trentin qui doit jeter l'éponge.
Publié: il y a 18 minutes
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Matteo Trentin ne sera pas au départ de la 10e étape du Tour de France.
Photo: AP Photo/Thibault Camus
Blick Sport

Au Grand Départ à Barcelone, ils étaient huit. À celui de la 10e étape, ils ne sont plus que six. L'équipe Tudor Pro Cycling Team est en train d'être décimée lors du Tour de France 2026. Lors de la sixième journée, le Néerlandais Arvid de Kleijn avait dû abandonner à la suite de problèmes d'estomac et d'épuisement. Les Pyrénées avaient fait mal au sprinteur de la formation lucernoise.

Ce mardi et au lendemain d'un jour de repos, c'est au tour de Matteo Trentin de jeter l'éponge. Le champion d'Europe 2018 et vainqueur de trois étapes sur la Grande Boucle ne sera pas au départ à Aurillac. «Malheureusement, il a développé de la fièvre durant la nuit et n'est pas apte à débuter la 10e étape», a précisé Tudor Pro Cycling Team.

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L'Italien ne peut donc pas continuer son Tour de France. «Nous lui souhaitons un rétablissement rapide et complet», a encore ajouté son équipe sur les réseaux sociaux.

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