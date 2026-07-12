DE
FR

Stupeur à Ussel!
Une voiture percute des barrières au Tour de France, un blessé grave

Un véhicule de presse a percuté des barrières lors de l'arrivée du Tour de France dimanche à Ussel, dans le centre du pays. Huit spectateurs ont été blessés, dont un grièvement, a indiqué la préfecture.
Publié: 12.07.2026 à 23:47 heures
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un véhicule de presse a percuté des barrières lors de l'arrivée du Tour de France dimanche à Ussel, dans le centre du pays. Huit spectateurs ont été blessés, dont un grièvement, a indiqué la préfecture.

Avant que les coureurs n'arrivent, vers 17h, le conducteur d'une voiture du journal L'Equipe a «fait un malaise» à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée, percutant les barrières qui délimitent le parcours et blessant les spectateurs qui se trouvaient derrière, a indiqué la préfecture de la Corrèze à l'AFP.

L'un d'eux se trouve dimanche en urgence absolue, sans que son pronostic vital ne soit engagé, et les sept autres personnes sont légèrement blessées, selon la préfecture. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

Cette 9e étape du Tour de France, remportée au sprint par le Néerlandais Mathieu Van der Poel, avait été raccourcie de 30 km en raison de la canicule, une mesure inédite pour un tel motif en 113 éditions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus