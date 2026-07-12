Un véhicule de presse a percuté des barrières lors de l'arrivée du Tour de France dimanche à Ussel, dans le centre du pays. Huit spectateurs ont été blessés, dont un grièvement, a indiqué la préfecture.

Une voiture percute des barrières au Tour de France, un blessé grave

Une voiture percute des barrières au Tour de France, un blessé grave

ATS Agence télégraphique suisse

Un véhicule de presse a percuté des barrières lors de l'arrivée du Tour de France dimanche à Ussel, dans le centre du pays. Huit spectateurs ont été blessés, dont un grièvement, a indiqué la préfecture.

Avant que les coureurs n'arrivent, vers 17h, le conducteur d'une voiture du journal L'Equipe a «fait un malaise» à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée, percutant les barrières qui délimitent le parcours et blessant les spectateurs qui se trouvaient derrière, a indiqué la préfecture de la Corrèze à l'AFP.

L'un d'eux se trouve dimanche en urgence absolue, sans que son pronostic vital ne soit engagé, et les sept autres personnes sont légèrement blessées, selon la préfecture. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

Cette 9e étape du Tour de France, remportée au sprint par le Néerlandais Mathieu Van der Poel, avait été raccourcie de 30 km en raison de la canicule, une mesure inédite pour un tel motif en 113 éditions.