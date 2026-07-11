La 9e étape du Tour de France, prévue ce dimanche entre Malemort et Ussel, est réduite à 155,5 km en raison de la canicule. Le département est en vigilance rouge, une première dans l'histoire de la course.

La canicule force le Tour de France à une décision historique

La canicule force le Tour de France à une décision historique

AFP Agence France-Presse

La neuvième étape du Tour de France dimanche entre Malemort et Ussel a été raccourcie de trente kilomètres, ont annoncé les organisateurs et la préfecture samedi. Le département a été placé en vigilance rouge canicule par Météo-France.

«Cette décision est rendue nécessaire par les conditions météorologiques exceptionnelles. Elle vise à permettre le déroulement de l'épreuve dans des conditions compatibles avec le niveau de vigilance rouge canicule. En conséquence, il a été décidé que le parcours de la 9e étape est réduit à 155,5 km, contre 185,5 km initialement prévus», ont indiqué les organisateurs d'ASO.

Le départ de Malemort est toujours prévu à 13h45 mais l'arrivée à Ussel est désormais programmée aux alentours de 17h30. Que le parcours d'une étape du Tour de France soit modifié n'est pas une nouveauté mais, pour ce motif, il s'agit d'une décision inédite dans l'histoire plus que centenaire de la Grande Boucle.