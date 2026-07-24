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Le cador arménien s'est imposé
Une star des échecs brille à Bienne

Le grand maître Levon Aronian a remporté le prestigieux Masters d'échecs de Bienne. L'Arménien naturalisé américain a brillé dans les parties rapides et blitz, battant l'Azerbaïdjanais Aydin Suleymanli après un duel intense.
Publié: 08:19 heures
Levon Aronian, le roi de l'échiquier.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Levon Aronian a remporté le Masters du Festival d'échecs de Bienne dès sa première participation. Le grand maître de 43 ans, originaire d'Arménie et jouant pour les États-Unis depuis 2021, s'est montré à la hauteur de son statut de favori.

L'ancien numéro 2 mondial a relégué à la deuxième place le grand maître azerbaïdjanais Aydin Suleymanli, qui avait créé la surprise en ne partant qu'en cinquième position selon le classement Elo. Dans les parties en temps de réflexion classique, Aronian a certes dû céder la primeur à Suleymanli. Mais dans les tournois «rapid» et «blitz», il l’a nettement distancé.

Le «Generations Challenge» a été remporté par le Tchèque Vaclav Finek, tête de série no 2, devant le grand maître chinois Xiao Tong, pourtant favori.

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