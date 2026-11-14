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50 m brasse en 26''65
Antoine Viquerat décroche un troisième record de Suisse

Troisième record suisse pour Antoine Viquerat aux Championnats en petit bassin à Lausanne. Samedi, il a nagé le 50 m brasse en 26''65, battant de sept centièmes le record de Maël Allegrini.
Publié: il y a 29 minutes
Antoine Viquerat a décroché un troisième record de Suisse lors des Championnats nationaux en petit bassin
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Antoine Viquerat a décroché un troisième record de Suisse lors des Championnats nationaux en petit bassin à Lausanne. Il a signé un chrono de 26''65 lors des séries de 50 m brasse samedi.

Viquerat améliore ainsi de sept centièmes la marque de Maël Allegrini. Ce dernier avait établi ce précédent record l’an dernier lors des Championnats nationaux.

Il s’agit déjà du troisième record suisse en autant de courses pour le nageur de 28 ans, qui a récemment quitté l'équipe de France pour défendre les couleurs helvétiques. Il avait déjà amélioré deux fois la meilleure marque nationale sur 200 m brasse la veille.

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