L'athlète kényane Peres Jepchirchir, championne du monde en titre du marathon et championne olympique à Tokyo en 2021, a été suspendue trois ans, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Un contrôle antidopage a révélé l'utilisation d'EPO.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne détentrice du record du monde du semi-marathon, âgée de 33 ans, a signé un «formulaire de reconnaissance des violations des règles antidopage» dans lequel elle a accepté «la disqualification de tous ses résultats sportifs à compter du 17 juillet 2026, y compris sa victoire au marathon de Sydney», en amont duquel l'échantillon positif à l'érythropoïétine (EPO), un produit stimulant la production de globules rouges, avait été recueilli, a expliqué l'AIU dans un communiqué.

Sacrée championne du monde à Tokyo en 2025, Jepchirchir est la neuvième performeuse de l'histoire sur marathon avec un record en 2h14'43. Elle a notamment remporté les marathons de Londres (2024), Boston (2022) et New York (2021). En 2021, elle avait également été sacrée championne olympique de la distance.

Deux autres athlètes kényans épinglés pour dopage ont également vu leur sanction définitive prononcée. Veronica Loleo, médaillée d'argent du semi-marathon au dernier championnat du monde sur route et 6e mondiale, a également écopé de trois ans de suspension.

Ronald Korir, qui avait terminé 4e du marathon de Berlin en 2023, a été suspendu pour six ans, après des anomalies trouvées dans son passeport biologique sur une période de vingt mois qu'il n'a su expliquer.

Peine réduite

Peres Jepchirchir et Veronica Loleo encouraient initialement quatre ans de suspension, mais leur peine a été réduite d'un an car elles ont reconnu leur faute, a indiqué l'AIU.

L'athlétisme kényan, pourvoyeur des meilleurs athlètes du monde en fond et en demi-fond, fait face depuis plusieurs années à une multiplication des cas de dopage avec plus de 140 athlètes suspendus ou bannis de toute compétition depuis 2017.

En octobre 2025, l'AIU avait annoncé la suspension pour trois ans de la Kényane Ruth Chepngetich pour dopage, elle qui avait laissé le monde de l'athlétisme pantois à l'automne 2024 en devenant la première femme à passer sous les 2h10 au marathon (2h09'56), un record du monde qui tient toujours malgré sa suspension.