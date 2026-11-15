Daniel Eich monte sur le podium au Grand Prix de Zagreb

ATS Agence télégraphique suisse
Après April Fohouo la veille, Daniel Eich est lui aussi monté sur le podium dimanche au Grand Prix de Zagreb. Il a décroché la troisième place dans la catégorie des moins de 100 kg.
Le judoka argovien de 26 ans a battu le Polonais Piotr Kuczera lors du combat pour la médaille de bronze. Auparavant, après avoir remporté trois duels, il s'était incliné en demi-finale face à l'Ukrainien Anton Sawyzkij.
Pour Eich, il s’agit de son quatrième podium en Grand Prix, le deuxième à Zagreb après celui de 2022. Au classement mondial, le médaillé de bronze des Championnats d’Europe 2022 occupait la 21e place avant la compétition.
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