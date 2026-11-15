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Le judoka suisse termine 3e
Daniel Eich monte sur le podium au Grand Prix de Zagreb

Daniel Eich a décroché le bronze au Grand Prix de Zagreb. Le judoka argovien battu le Polonais Piotr Kuczera en petite finale.
Publié: il y a 2 minutes
Daniel Eich est monté sur le podium à Zagreb. (Archives)
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Après April Fohouo la veille, Daniel Eich est lui aussi monté sur le podium dimanche au Grand Prix de Zagreb. Il a décroché la troisième place dans la catégorie des moins de 100 kg.

Le judoka argovien de 26 ans a battu le Polonais Piotr Kuczera lors du combat pour la médaille de bronze. Auparavant, après avoir remporté trois duels, il s'était incliné en demi-finale face à l'Ukrainien Anton Sawyzkij.

Pour Eich, il s’agit de son quatrième podium en Grand Prix, le deuxième à Zagreb après celui de 2022. Au classement mondial, le médaillé de bronze des Championnats d’Europe 2022 occupait la 21e place avant la compétition.

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