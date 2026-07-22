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Jasper Philipsen le devance
Mauro Schmid passe tout près d'une deuxième victoire sur le Tour de France

Vainqueur de la 13e étape vendredi dernier à Belfort, Mauro Schmid n'est pas passé loin d'un deuxième succès sur le Tour de France 2026. Le Zurichois a pris la deuxième place mercredi à Voiron, logiquement devancé au sprint par le Belge Jasper Philipsen.
Publié: 17:37 heures
Jasper Philipsen s'impose au sprint devant Mauro Schmid.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur de la 13e étape vendredi dernier à Belfort, Mauro Schmid n'est pas passé loin d'un deuxième succès sur le Tour de France 2026. Le Zurichois a pris la 2e place mercredi à Voiron, devancé au sprint par le Belge Jasper Philipsen.

Mauro Schmid n'a rien à se reprocher. Il a une nouvelle fois fait tout juste entre Champéry et Voiron, sur un terrain favorable aux baroudeurs. Mais le Zurichois a été vaincu par plus fort que lui dans l'emballage final: le sprinter Jasper Philipsen a logiquement imposé sa loi.

Yannis Voisard reste dans le top 10 du général

Jasper Philipsen a réglé un groupe d'une trentaine de coureurs regroupant les principaux attaquants du jour. Parfaitement emmené par son poisson-pilote de luxe Mathieu van der Poel, le sprinter d'Alpecin a devancé Mauro Schmid et le Néerlandais Olav Kooij, autre spécialiste du sprint, pour décrocher sa 11e victoire d'étape sur la Grande Boucle.

Les favoris, dont le maillot jaune Tadej Pogacar, figuraient dans un deuxième peloton qui a rallié l'arrivée avec près de neuf minutes de retard. Le Jurassien Yannis Voisard, présent dans ce groupe, conserve la 10e place du général à 24'18 du Slovène. Mais le grimpeur de la formation Tudor accuse désormais plus de 10' de retard sur le 9e Jordan Jegat, qui figurait parmi les attaquants.

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