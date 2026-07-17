Volkan Oezdemir a été suspendu seize mois pour un contrôle antidopage positif à l'EPO, survenu en février dernier. Le combattant fribourgeois a pris la parole sur Instagram pour s'expliquer.

Blick Sport

«J'ai une annonce à vous faire et elle est difficile», écrit le combattant MMA Volkan Oezdemir sur son compte Instagram. Le Fribourgeois vient d'écoper d'une suspension de seize mois pour dopage, après avoir été contrôlé positif à l'EPO en février dernier.

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«En tant que sportif de haut niveau, je suis responsable de ce que je prends. J'ai commis une erreur. J'en assume l'entière responsabilité», écrit le combattant de 36 ans. Sur le réseau social, Volkan Oezdemir explique avoir été trompé par un professionnel de la santé, qui lui aurait donné une fiole d'EPO. Un contrôle antidopage tombé quelques jours après l'injection a eu raison de son choix.

Après le choc, le Fribourgeois dit avoir tout de suite collaboré avec l'UFC (l'organisation dans laquelle il combat) pour tout expliquer. Grâce à cette collaboration, il n'a été puni «que» seize mois et pourra donc faire son retour au milieu de l'année prochaine.

Volkan Oezdemir ne se cache pas: «Ces faits sont incontestables. Je les reconnais et je les assume. Tout sportif est responsable de ce qu'il prend.» Il explique prendre la parole publiquement pour aider d'autres athlètes qui pourraient se retrouver dans sa position: isolés et vulnérables. Une démarche de transparence louable, mais qui n'efface pas son erreur.