L'entraîneur adresse des mots durs à Simon Ammann

Le retour de Killian Peier fait bouger l'équipe suisse de saut à ski, puisqu'un talent est rétrogradé. Pendant ce temps, Simon Ammann fait l'objet d'une surveillance particulière.

Nicola Abt

Cela faisait des années que les sauteurs à ski suisses n'avaient pas commencé une saison de manière aussi tendue. En effet, tout le monde savait que Killian Peier reviendrait dans l'équipe après les trois premières épreuves de Coupe du monde. Une maladie et le nouveau règlement autour de la combinaison avaient freiné le médaillé de bronze des Mondiaux 2019.

La question délicate était donc de savoir qui allait le remplacer. Tard dimanche soir, la décision est tombée. Les entraîneurs ont rétrogradé Juri Kesseli (20 ans). «Il est encore très jeune et a besoin de quelques séances d'entraînement. Avec ses récents sauts, il ne gagnera rien en Coupe du monde», explique l'entraîneur Martin Künzle.

Juri Kesseli a certes obtenu ses premiers points en Coupe du monde, mais il a toujours terminé en dehors du top 40. Lorsque la décision a été communiquée, Simon Ammann a dû pousser un soupir de soulagement. En effet, le quadruple champion olympique a connu, comme son jeune compatriote, un début de saison mitigé.

Des points de Coupe du monde chanceux?

Martin Künzle a lui aussi constaté que Simon Ammann avait parfois beaucoup de mal. «Il faut qu'il fasse mieux. C'était trop peu. Si je compare ses sauts à ceux de l'été, il a encore un grand potentiel d'amélioration.» Ses rangs 41, 39, 33 et 36 parlent d'eux-mêmes.

Samedi dernier, Simon Ammann a vécu un rare moment de succès. Grâce à sa 28e place, il s'est assuré des points de Coupe du monde pour la première fois de la saison. Ce résultat est toutefois à prendre avec précaution, explique Martin Künzle. «Le vent a fait des siennes. Certains athlètes ont littéralement chuté. C'est pourquoi on ne peut pas évaluer cette compétition de la même manière que les autres.»

Prochaine sélection déjà prévue

Pour l'instant, Simon Ammann reste donc dans l'équipe de Coupe du monde malgré des performances modestes. Mais la pression sur lui reste élevée. Car après le prochain week-end de compétition en Pologne, tout sera à nouveau analysé. Un résultat en dedans pourrait être synonyme d'évincement en Coupe du monde.

Cela réduirait drastiquement ses chances de participer à ses huitièmes Jeux olympiques. Enfin, Simon Ammann doit remplir les conditions fixées par la fédération : entrer deux fois dans le top 25 ou une fois dans le top 15. Il en est encore loin.