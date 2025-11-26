Premier top 10 pour Gregor Deschwanden cette saison

Gregor Deschwanden a connu une belle amélioration entre ses deux concours, mardi et mercredi.
Photo: Getty Images
Blick Sport
Belle montée en puissance pour Gregor Deschwanden en Suède. En revanche, comme mardi, les autres Suisses en lice ont manqué la deuxième manche ce mercredi. Il s'en est fallu de peu pour Sandro Hauswirth, qui a terminé 32e de la première manche. Simon Ammann a, lui, fini à la 36e place.
Problème technique à la fin du concours
La victoire à Falun est revenue au Slovène Anze Lanisek, qui avait terminé deuxième mardi. Il a triomphé devant l'Autrichien Stephan Embacher et son compatriote Domen Prevc. À noter que la deuxième manche a pris du retard alors que trois sauteurs, les trois premiers au terme de la première manche, attendaient encore en haut du tremplin. La faute à l'outil de mesure des sauts, victime d'un problème technique.
