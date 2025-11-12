Dernière mise à jour: il y a 52 minutes

Killian Peier était considéré comme l'un des moteurs de l'équipe de Suisse de sauts à ski. Mais le Vaudois traverse une période difficile et va manquer le début de la saison de Coupe du monde. Il se confie.

1/5 Après une période de doutes, Killian Peier cherche une solution avec son entraîneur. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

Personne ne s'y attendait. Mais Killian Peier est le grand absent de la liste de l'équipe de Suisse appelée à disputer la première épreuve de la nouvelle saison de Coupe du monde de saut à skis en Norvège (21-23 novembre). D'habitude, Gregor Deschwanden et le Vaudois opéraient comme chefs de file. Une semaine après l'annonce de son absence, le médaillé de bronze des Championnats du monde 2019 revient sur la période difficile qu'il traverse actuellement.

L'athlète de la Vallée de Joux évoque deux raisons. Tout d'abord le changement de règles concernant les combinaisons. Celles-ci doivent désormais être nettement plus près du corps. «Cela m'a causé de gros problèmes au moment de l'envolée.» Peier se sentant moins à l'aise, ses mouvements sont devenus moins fluides qu'auparavant. «Je me sentais un peu à l'étroit.» Et ses performances s'en sont ressenties.

Le règlement a été modifié après le scandale des combinaisons des athlètes norvégiens lors des derniers championnats du monde. Bien qu'il peine à performer actuellement, le Vaudois salue ce changement. «La nouvelle règle est tellement stricte qu'elle rendra la compétition bien plus équitable», espère-t-il. Des contrôles supplémentaires dans l'aire d'arrivée sont prévus.

Découragement

Killian Peier a finalement réussi à s'habituer à sa nouvelle combinaison. Mais cela n'a pas été facile et a impacté son moral. «J'ai commencé à douter de moi et de mes capacités.» Pour ne rien n'arrangé, l'athlète de 30 ans a eu des problèmes de santé. «J'ai été malade pendant presque tout le mois d'octobre.»

Au bout d'une semaine, le Combier pensait être à nouveau en forme. Mais lorsqu'il a repris une activité physique plus intense, le virus l'a de nouveau cloué au lit. «Je ne sais pas exactement ce dont je souffrais mais c'était vraiment pénible.» Killian Peier doit maintenant travailler dur pour combler son retard afin d'être au top.

Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Juri Kesseli et Felix Trunz ouvriront donc les feux à Lillehammer (21-23 novembre). Cela ne veut pas dire que Peier ne sautera pas en Coupe du monde cette saison. De nouvelles sélections vont être opérées pour les prochaines épreuves. Au Vaudois de faire ses preuves. «Si je continue à faire des progrès comme ces derniers temps, j'ai de bonnes chances d'en être», assure-t-il. Il le faut, car sinon Killian Peier va manquer les Jeux olympiques de Milan-Cortina.