Les sauteurs à ski Marius Lindvik et Johann-André Forfang sont suspendus pour trois mois suite au scandale des combinaisons norvégiennes. Ils ont accepté la décision de la FIS.

1/4 Marius Lindvik est suspendu pour trois mois. Photo: keystone-sda.ch

Marco Mäder

Empêtrés dans le scandale des combinaisons, les sauteurs à ski norvégiens Marius Lindvik et Johann-André Forfang ont été suspendus pour trois mois par la Fédération internationale de ski (FIS). En outre, les deux athlètes devront payer une amende de 2000 francs chacun, comme le précise un communiqué.

Marius Lindvik et Johann-André Forfang ont accepté un accord à l'amiable et acceptent ainsi la sanction minimale exigée par la FIS. Il n'y aura toutefois pas de disqualification a posteriori aux Championnats du monde de Trondheim (Norvège) - Lindvik pourra conserver sa médaille d'or des Championnats du monde au tremplin normal.

Les sauteurs n'ont pas été poursuivis pour avoir été directement complices de la manipulation. Toutefois, la FIS retient qu'il aurait été de leur devoir de vérifier eux-mêmes le matériel et de s'informer des modifications apportées à leurs combinaisons.

La période de 18 jours déjà purgée est déduite de la suspension. Lindvik et Forfang seront donc à nouveau autorisés à concourir à partir de début novembre, à temps pour le début de la saison olympique.

Le scandale avait fait grand bruit pendant les championnats du monde à domicile: une vidéo enregistrée à la dérobée par un journaliste polonais montrait comment les accompagnateurs norvégiens séparaient les combinaisons de saut au niveau des coutures et les recousaient - une infraction claire au règlement.

On ne sait pas encore comment la FIS jugera les responsables. Selon la chaîne norvégienne TV2, l'entraîneur en chef Magnus Brevig et deux assistants pourraient être suspendus jusqu'à 18 mois.



