L'équipe de Suisse de concours complet s'est qualifiée pour les JO 2028 à Los Angeles. Elle atteint son objectif à la faveur de sa 5e place aux Mondiaux d'Aix-la-Chappelle.

L'équipe de Suisse de concours complet verra les JO!

L'équipe de Suisse de concours complet verra les JO!

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse de concours complet sera présente aux JO 2028 à Los Angeles. En terminant 5e des Mondiaux à Aix-la-Chapelle, elle a validé son grand objectif.

Pas de podium, mais l'essentiel est ailleurs. La Suisse a fini au 5e rang en manquant le bronze pour environ 15 points. Après l'élimination de Nadja Minder, les trois résultats helvétiques ont été pris en compte dimanche. Robin Godel a écopé de quatre points de pénalité avec Grandeur de Lully, Felix Vogg avec Frieda et Mélody Johner sur Erin ont totalisé 8,8 points de pénalité.

Les Britanniques en or

La Grande-Bretagne a remporté l’or avec 84,0 points, devant l’Allemagne (95,6) et les Etats-Unis (113,5). Après le dressage et le cross-country, la Suisse occupait de manière assez surprenante la 3e place. Une médaille aurait toutefois constitué un exploit majeur. Avec cette 5e place, l’objectif fixé en interne a été atteint.

En individuel, l’Allemand Michael Jung, sur Chipmunk, a décroché le titre mondial grâce à un parcours sans faute. L’Allemand s’est imposé de justesse face à Rosalind Canter et Laura Collett. La meilleure Suissesse a été Johner à la 18e place, tandis que Vogg (22e) et Godel (23e) sont plus loin.