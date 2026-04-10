Iashin Sitte et Steve Guerdat sur le podium provisoire au Texas Steve Guerdat et Iashin Sitte ont bien débuté la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles. Le duo occupe la troisième place au classement provisoire.

Iashin Sitte et Steve Guerdat sur le podium provisoire au Texas

Iashin Sitte et Steve Guerdat sur le podium provisoire au Texas

En route pour le podium?

ATS Agence télégraphique suisse

Steve Guerdat a idéalement démarré la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles jeudi à Fort Worth, aux Etats-Unis. Le Jurassien occupe la 3e place au classement provisoire après la première épreuve.

En selle sur Iashin Sitte, Guerdat a réalisé un parcours sans faute lors de la première des trois épreuves. Le champion olympique de Londres a bouclé le parcours avec près d'une demi-seconde de retard sur l'Américain Kent Farrington, monté sur Toulayna.

Victorieux en 2015, 2016 et 2019, le cavalier de Bassecourt vise un quatrième succès dans cette prestigieuse finale, ce qui constituerait un record.

Derrière Guerdat, Martin Fuchs est quelque peu distancé après cette première journée. Le Zurichois a non seulement concédé cinq secondes sur le meilleur temps avec Lorde, mais a également commis une faute sur le dernier obstacle, ce qui lui a valu trois secondes de pénalité. Il occupe ainsi la 15e place provisoire parmi les 36 finalistes.