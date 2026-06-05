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Au CSIO de Saint-Gall
La Suisse remporte le Prix des nations

L'équipe de Suisse a triomphé au Prix des Nations du CSIO de Saint-Gall vendredi. Avec 9 points de pénalité, elle devance l'Autriche et la Grande-Bretagne.
Publié: il y a 32 minutes
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La Suisse a remporté le Prix des nations à Saint-Gall.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse a remporté le Prix des Nations du CSIO de Saint-Gall vendredi. Il s'agit de sa troisième victoire ces dernières années dans cette épreuve, après celles de 2022 et 2023.

La formation helvétique – composée des vétérans Steve Guerdat sur Iashin Sitte et Martin Fuchs sur Lorde ainsi que de Jason Smith sur Picobello et Alain Jufer sur Dante – a écopé de 9 points de pénalité au total. Elle a nettement devancé l'Autriche, 2e avec 16 points de pénalité.

Steve Guerdat fait parler son expérience

La Suisse ne pointait pourtant qu'au 4e rang après la première manche, dans laquelle les 8 points de pénalité du duo Fuchs/Lorde ont été biffés. Le cavalier d'origine écossaise Jason Smith, qui montait Picobello, fut ainsi le seul Hélvète à signer un sans faute sur le parcours initial.

Mais Martin Fuchs s'est parfaitement repris en manche finale, réussissant un parcours immaculé. Et Jason Smith a confirmé, marquant ainsi de précieux points dans l'optique d'une place en équipe de Suisse aux Mondiaux d'Aix-la-Chapelle en août. Alain Jufer a certes craqué (trois fautes), mais Steve Guerdat a ensuite fait parler son expérience avec un seul point pour dépassement de temps.

Avec 9 points au final, la Suisse était encore sous la menace de la Grande-Bretagne. Mais le dernier cavalier britannique, Jack Whitaker, a manqué son affaire avec 8 points sur son second parcours. Son équipe doit se contenter de la 3e place finale, avec 17 points de pénalité.

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