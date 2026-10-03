Anny Wu et Matteo Giubellini remportent l'or

Doublé argovien aux Championnats suisses de gymnastique: Anny Wu et Matteo Giubellini ont remporté l’or au concours général à Winterthour, chacun pour la première fois de sa carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Anny Wu et Matteo Giubellini ont remporté la médaille d'or au concours général lors des Championnats suisses de gymnastique à Winterthour. Il s'agit pour tous deux du premier titre en concours général de leur carrière.

Chez les hommes, les deux Argoviens Matteo Giubellini et Florian Langenegger se sont livrés à un duel passionnant. Giubellini a réussi à devancer Langenegger grâce à deux excellents exercices au sol et au cheval d'arçons, à devancer Langenegger. La troisième place est revenue au Tessinois Mirco Riva.

Chez les femmes, le titre est également allé au canton d’Argovie. Avec seulement 0,1 point d’avance sur la Tessinoise Lena Bickel, Anny Wu a remporté l’or avec 50,500 points. Julia Weissenhofer a décroché la 3e place. Les finales par agrès auront lieu dimanche.