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Grand Prix d'Allemagne
Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Marc Marquez s'impose lors du sprint du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring, devançant son frère Alex et Fabio Di Giannantonio. Dimanche, le Catalan vise un 13e triomphe historique sur ce circuit emblématique.
Publié: il y a 57 minutes
Le Catalan visera dimanche un 13e succès sur le tracé allemand, le 10e en MotoGP.
Photo: Getty Image
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ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix d'Allemagne. L'Espagnol a devancé les deux autres Ducati de son frère Alex Marquez (Gresini) et Fabio Di Giannantonio (VR46) sur le Sachsenring. Parti en pôle devant ses deux poursuivants, Marquez a bien géré ce sprint qui n'a accouché quasiment d'aucun dépassement.

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Surnommé «The King of the Ring» (le Roi du [Sachsen]Ring), le Catalan visera dimanche un 13e succès sur le tracé allemand, le 10e en MotoGP, ce qui lui permettrait d'égaler deux records détenus par la légende italienne Giacomo Agostini, à savoir le nombre de victoires dans une même épreuve (13) et le nombre de succès sur un même circuit dans la catégorie reine (10).

Parti de la 8e position en l'absence de son coéquipier Marco Bezzecchi qui s'est fracturé la clavicule lors des qualifications, le leader du championnat du monde Jorge Martin (Aprilia) a terminé 6e. Il compte désormais 11 points d'avance sur l'Italien et 13 sur Di Giannantonio.

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