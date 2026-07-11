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Une opération en urgence
Marco Bezzecchi chute à 130 km/h et se fracture la clavicule

Chute spectaculaire pour Marco Bezzecchi au Grand Prix d'Allemagne: l'Italien s'est fracturé la clavicule gauche à plus de 130 km/h et doit subir une opération urgente.
Publié: 13:35 heures
Marco Bezzecchi lors de la deuxième séance de qualifications du Grand Prix moto, République tchèque, le 20 juin 2026.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien Marco Bezzecchi, qui a chuté lourdement durant les qualifications du Grand Prix d'Allemagne samedi, souffre d'une fracture de la clavicule gauche. Il va se faire opérer rapidement, a annoncé son équipe Aprilia.

Deux semaines après être tombé à près de 200 km/h aux Pays-Bas sans se blesser, le Transalpin a cette fois perdu l'arrière à plus de 130 km/h et est passé par-dessus son guidon avant de retomber sur la piste puis de rebondir plusieurs fois dans les graviers.

Des radios ont ensuite «révélé une fracture complète et déplacée de la clavicule gauche. Ce type de fracture nécessite une intervention chirurgicale pour garantir une guérison optimale», a écrit Aprilia dans un communiqué.

Vainqueur de quatre Grands Prix cette année, dont les trois premiers de la saison, Bezzecchi (27 ans), occupe actuellement la deuxième place au championnat du monde, à sept points de son coéquipier espagnol Jorge Martin, qui aura l'opportunité de creuser l'écart ce week-end, avant une trêve estivale de quatre semaines.

Forfait pour le weekend

Martin n'a toutefois pris que la neuvième place des qualifications... derrière Bezzecchi, qui avait réalisé le huitième chrono avant sa chute, mais qui est désormais forfait pour le reste du week-end.

C'est le champion du monde en titre espagnol Marc Marquez (Ducati) qui s'élancera en pole position devant son frère Alex (Ducati-Gresini) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

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