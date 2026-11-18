Tiger Woods, l'un des meilleurs golfeurs de l'histoire, fera son retour à la compétition à 50 ans début décembre, ont annoncé mardi les organisations du tournoi Hero World Challenge. Il est éloigné du circuit depuis deux ans.

Tiger Woods de retour à la compétition

Tiger Woods de retour à la compétition

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américain figure parmi les participants de ce tournoi qui compte pour le PGA Tour et qui se déroulera du 3 au 6 décembre aux Bahamas. Ce sera la première fois que Tiger Woods, lauréat de 15 tournois majeurs en carrière, dispute un tournoi sur le principal circuit professionnel de golf depuis juillet 2024.

L'Américain a été empêtré dans des problèmes judiciaires depuis sa dernière apparition. Il a plaidé coupable en septembre de conduite dangereuse après son arrestation liée à un accident de la route en Floride survenu six mois plus tôt, en mars. Son permis de conduire a été suspendu pour cinq ans.

Tiger Woods a aussi subi plusieurs opérations du dos et des interventions chirurgicales pour de graves blessures au niveau des jambes après un autre accident de voiture, survenu en Californie en 2021. Il avait alors dans sa poche deux comprimés contenant de l'hydrocodone, un analgésique opioïde, normalement utilisé pour soulager des douleurs intenses.

Le golfeur californien avait refusé de se soumettre à une analyse d'urine et avait été inculpé, incarcéré, puis libéré sous caution. Sa dernière victoire en tournoi remonte à 2019, lors du ZoZo Championship au Japon.