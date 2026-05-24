Enrico Zanoncello a été disqualifié pour avoir frappé Robert Donaldson lors de la 15 étape. Elle a été remportée au sprint par le le Norvégien Fredrik Dversnes.

Exclu du Giro pour avois mis un coup de tête à un adversaire

Exclu du Giro pour avois mis un coup de tête à un adversaire

AFP Agence France-Presse

L'Italien Enrico Zanoncello a été exclu du Tour d'Italie par les commissaires dimanche pour avoir donné un coup de tête à un autre coureur qui est ensuite tombé lors de l'arrivée au sprint de la 15e étape à Milan.

Le coureur de l'équipe Bardiano a dévié de sa ligne au milieu du peloton dans l'emballage final avant de donner un coup de tête au Britannique Robert Donaldson qui a perdu l'équilibre et est allé lourdement au sol.

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Après avoir analysé les images, le jury des commissaires a pris la décision rare de disqualifier de la course Zanoncello, qui écope également d'une amende de 500 francs suisses et d'un carton jaune.

La 15e étape a été remportée à la surprise générale par le Norvégien Fredrik Dversnes qui, avec ses trois compagnons d'échappée, a résisté de justesse au retour des sprinteurs qui ont dénoncé l'influence des motos et l'effet d'aspiration pour expliquer leur incapacité à rattraper les fuyards.