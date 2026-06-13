Isaac Del Toro s'impose au Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro s'est imposé samedi lors de la 7e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Mexicain a remporté la victoire sur le Grand Colombier avec 24 secondes d'avance, tandis que Paul Seixas s'est effondré dans le final après une remontée spectaculaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Mexicain Isaac del Toro a remporté en solitaire samedi la 7e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Une étape marquée par la folle remontée de Paul Seixas qui a fini par céder dans la montée finale.

Le leader de l'équipe UAE s'est imposé au sommet du Grand Colombier avec 24 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso, qu'il a rattrapé et doublé à 1,7 km de l'arrivée, avant de faire une révérence au moment de franchir la ligne. Le Norvégien Tobias Johannessen, l'Américain Matteo Jorgenson et le Belge Cian Uijtdebroeks sont arrivés quelques secondes plus tard.

A bout de forces

Paul Seixas, obligé de combler un écart de quatre minutes sur le peloton après une chute au prix d'une course-poursuite de 65 km, a payé ses efforts dans la terrible ascension du Grand Colombier (8,4 km à 10,2%). Le prodige français, qui présentait des éraflures aux genoux et aux coudes après sa chute, a terminé 7e à 1'21 du vainqueur. A l'arrivée, il s'est effondré, blême et à bout de forces, avant de tomber dans les bras de sa famille.

Le jeune Australien Luke Tuckwell a réussi lui à défendre son maillot jaune de leader, mais ne compte plus que 42'' d'avance sur Jorgenson et 49'' sur Del Toro avant la dernière étape, encore très dure, dimanche. Seixas pointe lui au 6e rang du classement général, à 1'54 du maillot jaune. Il a chuté après 32 km de course à un moment où il n'y avait pas encore d'images TV disponibles.