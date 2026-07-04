Nico Müller sauve l'honneur suisse en Formule E à Shanghai avec une 10e place. Edoardo Mortara et Sébastien Buemi, en difficulté, terminent 15e et 17e. Pascal Wehrlein s'impose.

Soupe à la grimace pour les pilotes suisses à Shanghai

Soupe à la grimace pour les pilotes suisses à Shanghai

ATS Agence télégraphique suisse

Déception pour le trio suisse lors de la course de Formule E à Shanghai. Le Bernois Nico Müller a terminé 10e et meilleur Helvète. Le Genevois Edoardo Mortara et le Vaudois Sébastien Buemi n’ont pas marqué de points et ont dû se contenter des 15e et 17e places. La victoire est revenue à l'Allemand Pascal Wehrlein.

En raison de son zéro pointé sur cette course, Mortara a perdu trois places au général et n'occupe plus que la 6e place. Müller le suit de près, tandis que Buemi occupe le 10e rang. Une deuxième course aura lieu dimanche à Shanghai.