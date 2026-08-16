Sébastien Buemi conclut sa carrière en Formule E avec une 5e place à Londres et un 10e rang final au championnat. Edoardo Mortara termine 5e au classement après son podium.

Mortara sur le podium à Londres, Buemi 5e pour sa dernière course en Formule E

Mortara sur le podium à Londres, Buemi 5e pour sa dernière course en Formule E

ATS Agence télégraphique suisse

La 17e course de la saison de Formule E a permis à Edoardo Mortara de monter sur le podium. Le Genevois a pris la 3e place de la deuxième épreuve londonienne derrière Barnard et De Vries.

Grâce à ces quinze points récoltés, Mortara termine à la 5e place au championnat, à égalité avec le Britannique Oliver Rowland. Le titre est revenu à Pascal Wehrlein. L'Allemand n'a pas marqué de point, mais son concurrent direct Jake Dennis non plus. Le Britannique a pris la 18e place. Wehrlein a aussi eu de la chance que l'Australien Mitch Evans ne fasse que 4e. En cas de victoire, il aurait fait coup double.

Pour sa dernière course en Formule E, Sébastien Buemi s'est classé 5e après avoir pris le 4e rang la veille. Il boucle cette ultime saison au 10e rang, juste derrière son compatriote Nico Müller. Un Müller qui a dû se contenter du 12e rang dimanche.