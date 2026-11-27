L'ouverture de la Coupe du monde en Finlande ne se passe pas comme prévu pour les Suissesses. À Kuusamo, la meilleure, Anja Weber, a terminé au 22e rang d'une épreuve dominée par les Suédoises.

Les Suissesses loin derrière sur 10 km à Kuusamo

Les Suissesses loin derrière sur 10 km à Kuusamo

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suédoises ont donné le ton lors de la première épreuve de la Coupe du monde à Kuusamo. Ebba Andersson a remporté la course de 10 km en style classique devant ses compatriotes Linn Svahn et Frida Karlsson. Les Suissesses n’ont pas pu suivre le rythme des meilleures. Anja Weber, 22e avec 1'20 de retard, a signé le meilleur résultat du quatuor de Swiss-Ski. Nadja Kälin, double médaillée aux Jeux olympiques en février, a dû se contenter de la 40e place. Marina Kälin s’est classée 50e, tandis que Giuliana Werro, 53e, n’a pas obtenu de points en Coupe du monde.

Chez les messieurs, les Norvégiens ont survolé ce 10 km en classique. Martin Nyenget s'est imposé à Kuusamo avec 10''7 d'avance sur Andreas Ree. Johannes Klaebo, onze fois champion olympique et vainqueur du classement général de la Coupe du monde l'année dernière, a terminé troisième. Parmi les trois Suisses au départ, Beda Klee a obtenu le meilleur résultat en se classant 45e.