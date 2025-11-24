DE
Européens de curling à Lohja
Les Suisses gagnent, les Suissesses perdent

Les Suisses ont battu la Tchéquie 10-9 après un end supplémentaire lundi aux Européens de Lohja. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller a ainsi fêté un troisième succès en quatre matches.
Un troisième succès en quatre matches pour Schwaller
Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel auraient pu s'épargner la prolongation. Ils ont entamé le 10e end en menant 9-6, mais ont laissé les Tchèques réussir un coup de trois. Schwarz-Van Berkel a ensuite profité de l'avantage de la dernière pierre pour donner la victoire à son équipe lors de l'end supplémentaire. Les Suisses seront encore sur la glace dès 19h00: ils affronteront l'Ecosse, qui a gagné tous ses matches jusqu'ici.

Pour leur part, les Suissesses ont subi une deuxième défaite. L'équipe de la skip Corrie Hürlimann s'est inclinée 8-7 face au Danemark.

La décision est tombée au 9e end. Le quatuor composé de Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et Hürlimann a vu les Danoises de Madeleine Dupont réaliser un coup de trois pour mener 8-6. Les Suissesses, qui comptent deux succès pour autant de défaites, affronteront l'Allemagne dès 15h00.

