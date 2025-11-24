Sous le feu des critiques après le derby de Milan, Yann Sommer essuie de sévères jugements en Italie. Pointé du doigt pour son manque de réactivité, le Suisse est même décrit comme un problème naissant pour l’Inter.

Yann Sommer n'a pas pu empêcher la défaite de l'inter face au Milan dimanche soir. Photo: Inter via Getty Images

Blick Sport

Yann Sommer a vécu un dimanche soir compliqué lors du derby de Milan entre l'Inter et l'AC (0-1). Si l'ancien international suisse n'a pas eu beaucoup de travail face aux attaquants rossoneri (3 tirs cadrés seulement), il a tout de même encaissé un but. Et pour la presse italienne, le Bâlois est responsable d'avoir laissé à Christian Pulisic la possibilité de marquer dans le goal vide.

«Il se couche trop lentement. La frappe d'Alexis Saelemaekers devait être mieux lue. La déviation est molle. C'est une erreur qui pèse», écrit le «Corriere della Sera», qui attribue au gardien la note de 4,5 sur 10. Même note du côté de la «Gazzetta dello Sport» qui écrit: «Il murmure des prières aux ballons pour les empêcher de s'approcher. Mais lorsqu'il doit influencer le destin, il se montre trop indulgent sur le tir de Saelemaekers. Et c'est là que les vrais ennuis commencent.»

«Il devient un problème»

De son côté, la «Republicca» se montre bien plus sévère, malgré une note légèrement meilleure (5). «Il se couche au ralenti, pas la première erreur de sa saison. Il devient un problème.» Manuel Akanji, qui évolue lui aussi à l'Inter, n'est pas épargné non plus. «Il s'endort sur le but de Pulisic, commettant l'erreur la plus grave des défenseurs modernes: regarder le ballon et non son adversaire direct. Il contribue au désastre», estime la «Gazzetta dello Sport», qui donne un 5 au défenseur central.

Au classement, cette défaite relègue des Nerazzuri à la quatrième place, une unité derrière leur rival de l'AC. Entre les deux clubs de Milan se classe Naples. C'est l'AS Roma qui se trouve en tête de la Serie A après douze journées. L'équipe de Gian Piero Gasperini compte deux points de plus que l'AC.