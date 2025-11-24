Ludovic Magnin de plus en plus sous pression au FC Bâle

Le FC Bâle n'arrive pas à prendre son envol: le champion a de nouveau laissé échapper des points ce dimanche face à GC (1-1). L'entraîneur Ludovic Magnin est de plus en plus sous pression, tandis que l'équipe continue de lutter contre le manque de constance.

1/4 Coup d'arrêt pour Ludovic Magnin et le FC Bâle au Letzigrund. Photo: keystone-sda.ch

Joël Hahn

Nouveau coup d'arrêt pour le FC Bâle! Le champion perd à nouveau des points ce dimanche face à GC (1-1) - avec 5 points pris lors des 5 derniers matches de championnat, le rythme du champion de Suisse est actuellement tout sauf magistral.

Plus le temps passe, plus l'entraîneur Ludovic Magnin est dans la ligne de mire de sa direction. Déjà pendant la pause des équipes nationales, le mécontentement face au manque de progrès et de constance s'était fait de plus en plus entendre dans l'environnement du club.

Et les choix de Ludovic Magnin ont fait grincer quelques dents avant le match nul dans le froid glacial du Letzigrund, notamment le fait de titulariser l'attaquant Moritz Broschinski (0 but en Super League).

Daniel Stucki s'énerve dans les tribunes

Lorsque le jeune Andrej Bacanin (18 ans) est expulsé à la 65e, Ludovic Magnin remplace le capitaine Xherdan Shaqiri alors que le score est de 1-1, alors que le numéro 10 bâlois était le seul à amener un peu de créativité dans le jeu.

La manière dont Daniel Stucki, le directeur sportif du FC Bâle, s'agite et extériorise sa colère pendant toute la durée du match dans la tribune du Letzigrund montre à quel point les nerfs des Bâlois sont désormais tendus. Et cela n'aide personne...

Les Bâlois sont certes revenus au score après un début de match poussif et l'ouverture du score des Sauterelles, mais ils ne sont pas parvenus à prendre le jeu à leur compte face à des Zurichois amoindris, qui se retrouveront finalement eux aussi à dix en fin de match, puis même à neuf.

Malgré de bonnes occasions en fin de match, le FC Bâle n'en e pas fait assez. Ludovic Magnin le reconnaît après le coup de sifflet final: «Nous devons marquer des buts, sinon il nous manquera des points à la fin. La critique est justifiée».

L'entraîneur sait qu'il a besoin de résultats. «Aujourd'hui, nous avons eu trois chances énormes de marquer», dit Ludovic Magnin. «Il nous faut des buts, il nous faut des points, et c'est ce qui nous manque en ce moment».

Le FC Bâle doit réagir

Si cela ne change pas, des questions fondamentales devraient bientôt être posées. Les prochains adversaires s'annoncent difficiles: jeudi, le FC Bâle doit se rendre à Genk en Europa League, et le week-end suivant, Saint-Gall se déplacera au Parc Saint-Jacques.

La question se pose donc: Combien de temps le président du club David Degen et les autres décideurs vont-ils garder leur calme? Une chose est sûre: l'équipe de Ludovic Magnin ne peut plus se permettre de faire trop de matches comme celui de ce dimanche contre GC. Sinon, la situation deviendra très vite très tendue pour l'homme qui a quitté le Lausanne-Sport pour le FC Bâle l'été dernier.



