Jamie Roche a parlé d'un «match à oublier» et Peter Zeidler d'un «match à analyser». Quoi qu'il en soit, le Lausanne-Sport a perdu à Saint-Gall et le comportement de ses joueurs offensifs a été particulièrement inquiétant.

Theo Bair a semblé fatigué et sans jambes après son retour de sélection avec le Canada. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«A game to forget». Un match à oublier. Voilà l'expression qu'a choisie Jamie Roche au moment de rentrer aux vestiaires après la défaite du Lausanne-Sport, ce dimanche à Saint-Gall (1-0). Les Vaudois se sont inclinés sur un penalty à la 88e, consécutif à une faute de main de Karim Sow, alors même qu'ils jouaient à onze contre dix depuis la 39e!

«On a été inefficaces offensivement et on leur a laissé la possibilité de jouer en contre-attaque, ce qu'ils adorent faire. Ca va être dur à digérer, mais on joue tous les trois jours, on va vite devoir passer à autre chose. Le début de match était correct de notre part, mais ensuite, à onze contre dix, on n'a pas su mettre assez de rythme», analysait le milieu de terrain suédois, qui a été l'un des seuls à être au niveau ce dimanche. Sans son tacle salvateur face à Alessandro Vogt, Saint-Gall aurait pu ouvrir la marque plus tôt et si tous ses coéquipiers avaient donné autant que lui, Lausanne n'aurait sans doute pas perdu.

Peter Zeidler a-t-il commis une erreur?

Le match des deux attaquants Gaoussou Diakité et Theo Bair a été particulièrement inquiétant. Le Malien, de retour de blessure, et le Canadien, visiblement pas totalement remis de son long voyage de retour depuis sa sélection, sont passés à côté de leur match et ce dans les grandes largeurs. Peter Zeidler a-t-il hésité à les titulariser? Estime-t-il a posteriori avoir commis une erreur? Aurait-il dû faire débuter Alban Ajdini, Enzo Kana-Biyik ou Nathan Butler-Oyedeji, pour parler concrètement?

Des explications, pas des excuses

«Avant de parler et de tirer des conclusions définitives, je dois regarder le match à tête reposée. C'est difficile de donner une analyse comme ça. J'ai bien quelques idées, mais je ne vais pas les livrer à chaud», a répondu le technicien allemand, qui a donné quelques pistes d'explication.

«Quand on vole à travers le monde, comme l'a fait Theo Bair, et qu'on n'est pas à l'entraînement, c'est plus compliqué forcément. Je ne cherche pas d'excuse. Je l'ai dit, je dois analyser le match. J'ai fait la composition et je l'assume. Si on avait gagné, comme on aurait pu le faire, on ne parlerait pas de ça. Mais nous avons perdu et nous devons l'accepter. L'analyse, je la ferai avec mon staff et mon équipe, et j'ai le temps de me pencher sur ce match jusqu'à Lausanne.» Les quatre heures de car seront bien silencieuses, c'est une certitude.

Lawrence Ati Zigi a été attentif, mais n'a pas non plus été extrêmement sollicité par les attaquants lausannois. Photo: keystone-sda.ch

Lausanne a eu quelques occasions de l'emporter, c'est un fait, et Lawrence Ati Zigi a réussi quelques parades, mais le Ghanéen n'a pas non plus eu à forcer son talent. «Il n'a pas eu de miracles à réussir, je suis d'accord, mais il a tout bien fait. Saint-Gall s'est bien battu, était très bien organisé. A l'évidence, je ne vais pas dire le contraire, nous avons eu de la difficulté à nous créer des occasions.»

Une réaction attendue dès jeudi à Poznan

Au fur et à mesure de la rencontre, Lausanne se mettait à subir de plus en plus, même avec un homme de plus sur le terrain. «Une certaine nervosité s'est emparée de nous. Au point qu'à un moment, on aurait même pu se satisfaire du 0-0... C'est énervant, bien sûr, frustrant, et il faudra réagir jeudi à Poznan et surtout dimanche contre Thoune.»

Peter Zeidler est resté calme, ses joueurs un peu trop

Interrogé sur son retour à Saint-Gall et les émotions vécues, l'Allemand a logiquement botté en touche. «Je me suis réjoui de venir ici, et ma mission était de me concentrer sur le match. Mais pas pour moi, pour aider l'équipe à gagner. Ce que je n'ai pas réussi à faire», a simplement répondu Peter Zeidler, lequel est resté en effet très calme sur sa touche, bien plus qu'au match aller à Lausanne. Ses joueurs, eux, le sont restés aussi, mais un peu trop, surtout offensivement.



