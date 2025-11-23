Le Lausanne-Sport a joué toute la deuxième période avec un homme de plus ce dimanche, mais cela ne lui a pas suffi pour aller s'imposer, bien au contraire. Son manque de tranchant offensif a même été sanctionné d'un penalty victorieux pour Saint-Gall à la 88e.

Alessandro Vogt n'a pour une fois pas marqué ce dimanche, mais Kevin Mouanga et Brandon Soppy auraient espéré mieux que ce match nul à onze contre dix pendant cinquante minutes. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a retrouvé sa cathédrale verte ce dimanche, et, devant 15'824 fidèles, dont environ 300 supporters du LS, son Lausanne-Sport s'est incliné au terme d'un match qu'il n'aurait jamais dû perdre, en s'étant retrouvé à onze contre dix dès la 39e minute. Une défaite qui risque de faire mal pour les Lausannois, qui n'ont pas su offrir à leur entraîneur le retour dont il rêvait à Saint-Gall, où il a passé six années. S'incliner ainsi, en n'ayant rien montré à onze contre dix, risque de laisser des traces et l'Allemand aura tout le trajet jusqu'à Lausanne ce dimanche pour chercher quoi dire à ses joueurs avant de prendre l'avion pour Poznan en milieu de semaine.

Le stade se cherche un nouveau nom

Pour arriver au stade de Saint-Gall, qui se cherche un nom après le retrait de son sponsor principal, et que les fans locaux aimeraient bien voir renommé en Sitterstadion, du nom d'une rivière toute proche, il fallait surtout éviter les batailles de neige et... les enfants descendant en bob en plein coeur de la ville, sur la petite colline surplombant le Kreuzbleicheweg. L'atmosphère était hivernale ce dimanche à Saint-Gall et, avec 0 degré au coup d'envoi à 16h30, il ne fallait pas chercher un prétexte pour vêtir sa plus belle écharpe.

Lukas Görtler et le retourné mal maîtrisé: rouge!

La première période a été équilibrée, sans grandes émotions de part et d'autre, jusqu'à la 39e minute et l'expulsion de Lukas Görtler. Le capitaine du FC Saint-Gall a voulu marquer d'une bicyclette à la Scott McTominay, pour les puristes, mais n'a frappé que la tête de Sekou Fofana, lequel s'est immédiatement écroulé au sol.

Johannes van Mandach a alors distribué un deuxième carton jaune à l'Allemand, qui n'a pas discuté une seule seconde et semblait sincèrement plus préoccupé de l'état de santé de Sekou Fofana que de son expulsion. Il est même sorti tout tranquillement après avoir serré la main de l'arbitre et discuté très aimablement avec Karim Sow. 0-0 à la pause, mais Lausanne avec un avantage d'un homme!

Lukas Görtler quitte tranquillement le terrain après son expulsion. Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler a décidé d'attaquer la deuxième période en remplaçant Nicky Beloko par Gabriel Sigua pour aller chercher les trois points face à un FC Saint-Gall donc réduit à dix. Morgan Poaty (pour Sekou Fofana) et Beyatt Lekoueiry (pour un Florent Mollet bien discret) entraient eux à l'heure de jeu, alors que Lausanne se trouvait dans une mauvaise passe.

Saint-Gall meilleur que le LS à dix

Le FC Saint-Gall était en effet la meilleure équipe sur le terrain en début de deuxième période, et même assez largement. Jamie Roche a même dû effectuer un tacle salvateur devant Alessandro Vogt, seul face à Karlo Letica (65e) après une action rapide qui a mis la défense lausannoise complètement hors de position.

Theo Bair et l'attaque lausannoise ont été bien discrets ce dimanche. Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Lausanne a poussé en fin de match, se créant (enfin!) une occasion par Gabriel Sigua, dont le tir était toutefois beaucoup trop inoffensif pour inquiéter Lawrence Ati Zigi, lequel pensait sans doute avoir plus de travail après la pause. A noter le bon travail de Brandon Soppy sur ce coup, le latéral droit amenant le danger dans la surface saint-galloise, ce qu'il a trop peu cherché à faire tout au long du match. Karim Sow a lui aussi eu la balle du 1-0 à la 80e après un corner, mais sans succès et Lausanne a été globalement désespérant offensivement, et le mot est faible. Gaoussou Diakité et Theo Bair sont totalement passés à côté de leur match, pour ne citer qu'eux. Sentant le coup jouable face à ce bien faible LS, le formidable public saint-gallois, fier de la résistance des siens à dix contre onze, donnait alors de la voix pour les dix dernières minutes et ce soutien s'est avéré payant.

La main de Karim Sow offre le penalty de la gagne à Saint-Gall

Devant leur Espenblock, les joueurs d'Enrico Maassen ont en effet fait preuve d'une détermination admirable et, juste après un but annulé pour hors-jeu (87e), ils se sont offert le but de la victoire à la 88e après une faute de main de Karim Sow. Carlo Boukhalfa ne tremblait pas et trompait Karlo Letica pour faire exploser tout le stade. Trois points pour Saint-Gall et d'immenses regrets pour le Lausanne-Sport, qui n'a rien de mérité de mieux. Le match s'est même terminé à dix contre dix après l'expulsion de Karim Sow au début des arrêts de jeu. Quel calvaire pour le LS!